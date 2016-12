Un élastique "magique" auto-réparant

Et l'opération peut être reproduite encore et encore, peut-on lire dans la revue scientifique Nature parue mercredi.

Les ingrédients de cet élastique "magique" sont des plus simples: des acides gras comme ceux que l'on trouve dans les huiles végétales et de l'urée, composant dégradé d'acides aminés que l'on trouve dans l'urine qui peut être synthétisée.

Le matériau en question peut être un atout pour le secteur industriel et pourrait apporter un éclairage nouveau aux propriétés physiques de l'élasticité, écrivent Philippe Cordier et ses collègues de l'École Superieure de Physique et Chimie Industrielles (CNRS-ESPCI) de Paris.