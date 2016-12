Le Japon sacre son premier champion de jonglage de stylo

Les participants étaient jugés à la fois sur des critères techniques et sur l'aspect artistique de leur performance. D'après Mitsuhiro Nakamata, membre de l'Association japonaise de Pen Spinning, la clé du jonglage de stylo réside dans la faculté à enchaîner les figures aussi régulièrement que possible.

Alors que cette activité suscite un engouement de plus en plus important, le fabricant de jouets Takara Tomy a développé un stylo spécialement conçu à cet effet, plus long que ceux destinés à l'écriture et doté de poids ajustables à chaque extrémité.