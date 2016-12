Florilège des informations insolites en 2007 dans le monde

BERLIN (Reuters) - Entre un couvent grec abritant des cultures de marijuana et une Allemande jugée trop sexy pour prendre le bus, l'année 2007 aura permis de se rendre compte qu'il se passe des choses étranges sur cette planète. Florilège.

Cohabitation inhabituelle aussi en Allemagne où un homme a laissé sa mère clouée dans son fauteuil préféré deux ans après sa mort, à 92 ans et de causes naturelles, parce qu'il n'avait pas le courage d'organiser des obsèques. Il n'aura certainement pas été gêné par l'odeur du corps en décomposition.

Les passagers d'un tramway de Zagreb n'ont eux rien senti. Pourtant un Croate est décédé à bord et ce n'est que six heures plus tard que le conducteur s'en est rendu compte.