"La grenouille du diable" se cache à Madagascar

par Will Dunham

Ce batracien pourrait être la plus grande grenouille qui ait jamais existé, selon le paléontologue David Krause de l'université Stony Brook de New York, un des scientifiques à l'origine de la découverte.

Son nom, Beelzebufo ampinga, vient de Belzébuth (Beelzebub en anglais) et bufo (crapaud en latin), Ampinga signifiant "armure" et se rapportant à son anatomie.

La créature mesurait 41 centimètres de long et pouvait peser jusqu'à 4,5 kg. Robuste, l'animal était doté d'une très grande gueule et d'une puissante mâchoire.

"Il n'est pas exclu que le Beelzebufo ait pu se nourrir de lézards, de mammifères et de plus petites grenouilles, et même, vu sa taille, des dinosaures juste nés" a déclaré Krause, joint par téléphone.