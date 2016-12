Les jeux de l'amour et du capital

L'"Ikemenbank", ou "tirelire beau garçon" consiste en un appareil électronique en forme de coeur et équipé d'un écran LCD qui permet à sa propriétaire de vivre une histoire d'amour virtuelle avec un personnage d'animation. Elle sera lancée dans les boutiques japonaises le 6 septembre, au prix de 4.935 yens (29,6 euros).

Première étape: choisir l'élu de son coeur parmi les cinq "modèles" d'hommes proposés par l'"Ikemenbank", qui vont du "jeune athlète" à "l'homme plus âgé sachant faire preuve de patience".

Chaque fois qu'une nouvelle pièce est glissée dans la tirelire, cet amoureux virtuel délivre un commentaire flatteur, comme "Tu es la meilleure", ou encore "Tu es de plus en plus jolie en ce moment". En revanche, si on le néglige pendant cinq jours, il disparaît en laissant simplement une lettre d'adieu.