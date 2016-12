Des cyclistes nus manifestent contre la voiture

MEXICO (Reuters) - Plusieurs centaines de cyclistes ont parcouru nus les rues de Mexico samedi pour exiger plus de respect de la part des quelque quatre millions d'automobilistes qu'ils côtoient dans la capitale mexicaine.

Plus de 500 hommes et femmes, dont la moitié étaient entièrement dévêtus, ont pédalé de l'historique Avenue de la réforme à la place Zocalo, entonnant des slogans tels que "Sauvez votre planète, faites du vélo!" ou arborant le message "Véhicule non polluant" peint sur leur dos.