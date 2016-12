Une riche veuve régale 100.000 convives pour aller au Ciel

PATNA, Inde (Reuters) - Une riche veuve indienne âgée de 80 ans a dépensé des milliers de dollars pour régaler 100.000 convives dans l'espoir de plaire aux dieux et de gagner une place au paradis.

Phuljharia Kunwar, qui vit dans l'Etat du Bihar, dans l'est de l'Inde et n'a aucun parent ou héritier, a invité à festoyer pendant deux jours les habitants des localités et villages des environs.