Les Français, touristes les plus pingres au monde

SINGAPOUR (Reuters) - Les Français comptent parmi les touristes les plus pingres et les plus désordonnés au monde, selon une enquête réalisée par une agence de voyage spécialisée dans la vente sur internet.

Pour Expedia.com, qui a interrogé plus de 4.000 employés de l'hôtellerie à travers la planète, les Japonais sont les touristes qui se rapprochent le plus de la perfection, loin devant les Français, qui n'entrent pas dans les dix premiers.

Qui sont les touristes les plus sympathiques? Les plus curieux? Les mieux élevés? Les plus soigneux? Les plus généreux? Autant de questions adossées à des superlatifs qui tentent de définir le génotype du touriste idéal.