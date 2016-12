Un tunnel tout confort près d'une prison

SANTIAGO (Reuters) - Des policiers chiliens ont découvert mercredi un tunnel sophistiqué doté d'un système de ventilation et insonorisé près d'un pénitentiaire proche de Santiago.

Ce tunnel de 85m de long ressemble à un tunnel minier, il est en ciment et doté de poutres en bois, alimenté en électricité et équipé de chariots pour l'évacuation de la terre et des pierres.