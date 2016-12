Quand le juge de touche accorde un but imaginaire

LONDRES (Reuters) - Le match de deuxième division anglaise entre Watford et Reading ne sera pas rejoué malgré l'attribution d'un but imaginaire à Reading, a déclaré la Football league.

Les organisateurs du championnat ont souligné que la décision d'accorder le but ne pouvait pas être invalidée.

Reading a pris l'avantage dans ce match de Championship lorsque le juge de touche a accordé un but sur une action confuse dans la surface de Watford, alors que la balle était passée à quatre mètres de la cage.

La plupart des joueurs et les spectateurs ont cru à un six-mètres lorsque Stuart Atwell, plus jeune arbitre du championnat à 25 ans, a sifflé. Il a ensuite désigné le rond central pour signifier qu'un but avait été marqué.