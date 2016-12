Des singes obèses n'ont plus la banane, on les met au régime

OSAKA, Japon (Reuters) - Une cinquantaine de primates ont été mis à la diète par un zoo japonais après que certains d'entre eux étaient devenus tellement obèses qu'ils ne pouvaient plus se mouvoir.

"On ne sait pas vraiment pourquoi ces singes ont grossi, mais on pense que c'est parce que non seulement nous les nourrissions une fois par jour, mais ils étaient aussi alimentés par les visiteurs qui jetaient des friandises dans l'enclos", raconte un responsable du site, ouvert 24 heures sur 24.