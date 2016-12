Des jumeaux belges fêtent ensemble leurs 103 ans

GAND (Reuters) - Les plus vieux jumeaux du monde, Pieter et Paulus Langerock, ont fêté leurs 103 ans vendredi dans leur maison de retraite près de Gand.

Pieter et Paulus, qui parlent français et préfèrent se faire appeler Pierre et Paul, doivent encore attendre deux ans pour battre le record de longévité des jumeaux américains Glen et Dale Moyer qui avaient réussi à fêter leurs 105 ans.