Une flottille pro-Brexit envahit la Tamise à Londres

LONDRES (Reuters) - Les partisans du Brexit ont déployé mercredi sur la Tamise une flottille de chalutiers décorés d'Union Jack et de banderoles colorées en espérant s'attirer le soutien des électeurs britanniques à huit jours du référendum sur l'avenir du Royaume-Uni dans l'Union européenne.

"Sauvez notre pays" ou encore "Votez 'Out' et redonnez de la grandeur à notre pays", clamaient les slogans sur les bateaux qui sont passés sous le Tower Bridge et devant le Palais de Westminster.