Le Dr Heimlich pratique pour la première fois son geste qui sauve

NEW YORK (Reuters) - Le Dr Henry Heimlich, aujourd'hui âgé de 96 ans et qui a donné son nom à une technique de secourisme, a pratiqué son geste pour la première fois de sa vie dans la maison de retraite où il passe ses vieux jours, a annoncé vendredi un porte-parole de l'établissement.

La méthode ou "manoeuvre" de Heimlich est utilisée en cas de suffocation par ingestion d'un aliment qui passe dans la trachée et non dans l'oesophage, provoquant une obstruction des voies respiratoires qui peut être mortelle. Elle consiste à expulser le corps étranger par une compression effectuée sous le sternum en se plaçant derrière la personne victime de cette "fausse route" et en l'entourant avec ses bras.