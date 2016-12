Il court le marathon dans l'espace, plus lentement que sur Terre

(Reuters) - L'astronaute britannique Tim Peake est devenu dimanche le premier homme à achever un marathon dans l'espace, parcourant la distance habituelle de 42,2 kilomètres attaché à un tapis de course à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Tim Peake a couvert la distance en trois heures, 35 minutes et 21 secondes, très loin du temps effectué par le gagnant de la course, le Kényan Eliud Kipchoge, dont le temps, de 2:03:05, a été le deuxième plus rapide jamais enregistré.