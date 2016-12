Un bar de Tokyo ne manque pas de piquant

TOKYO (Reuters) - Boire un verre en caressant des chats ou des lapins ne suffit plus au Tokyoïtes, qui font désormais la queue pour tenter l'expérience avec des hérissons.

La foule se presse devant chez "Harry" (un jeu de mots sur le mot "hérisson" en japonais), un établissement ouvert depuis le mois de février dans le quartier de Roppongi, réputé pour sa vie nocturne et très fréquenté par les touristes.

"Nous voulions montrer aux gens le charme des hérissons, qui donnent l'impression d'être difficiles à manipuler", explique Mizuki Murata, qui travaille chez "Harry" et aussi dans un bar à lapins dans le même immeuble. "Le plus mignon, avec les hérissons, c'est quand ils se déroulent et vous montrent leur visage".