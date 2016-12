Une guitare de John Lennon vendue pour 2,4 millions de dollars

LOS ANGELES (Reuters) - Une guitare qui avait été volée à John Lennon dans les années 1960 a été vendue pour 2,41 millions de dollars (2,24 millions d'euros) lors d'une vente aux enchères organisée samedi à Beverly Hills, en Californie, l'un des prix les plus élevés payé pour un objet ayant appartenu à une star du rock and roll.

Selon la maison aux enchères, John Lennon avait acheté l'instrument à Liverpool en 1962 et l'a utilisée sur nombre d'enregistrements de chansons de Beatles, dont "PS I Love You" et "Love Me Do".