Un chocolatier belge contraint de changer de nom à cause de l'EI

BRUXELLES (Reuters) - Le chocolatier belge Isis a changé de nom pour la deuxième fois en un an en raison des associations négatives avec l'acronyme anglais - Isis - du groupe djihadiste Etat islamique.

"Nous avions choisi Isis parce que c'était le nom de nos pralines et de nos tablettes", a déclaré jeudi à Reuters la responsable marketing Désirée Libeert, jointe par téléphone.

Le groupe de djihadistes connu sous le nom de l'Etat islamique en Irak et en Syrie (ISIS en anglais) a changé son nom en juin pour l'Etat islamique (EI).

Les combattants de l'EI se sont emparés à partir du mois de juin d'importantes zones du nord de l'Irak, dont la grande ville de Mossoul, et tiennent aussi certains secteurs de l'est et du nord de la Syrie.