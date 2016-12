Des animaux sauvages dans les rues inondées de Tbilissi

Des tigres, des lions, des ours et des loups, dont les cages ont été endommagées par les eaux, se sont retrouvés en liberté dans les rues de la capitale et les habitants ont reçu pour consigne de rester chez eux.

En fin d'après-midi, la presse locale rapportait que plus de la moitié des animaux avaient été repris et ramenés au zoo. Certains ont dû être abattus par les policiers, notamment un petit lion blanc, une espèce très rare, et six loups qui rôdaient près d'une clinique pédiatrique.