Le "réveil olfactif" désormais en vente

Guillaume Rolland et son nouvel associé ont depuis pu collaborer avec la société suisse Givaudan, acteur majeur de l'industrie de la parfumerie et des arômes, qui a conçu six packs de deux capsules chacun.

"Café et croissants chauds", "embruns marins et herbe fraîchement coupée", "thé vert et cacao", "gingembre et menthe poivrée", "pêche douce et fraise Tagada" et "odeur du dollar et de l'ébène", un bois de luxe, sont les odeurs choisies.