Cannes veut faire entrer "La Croisette" à l'Unesco

CANNES (Reuters) - La ville de Cannes a annoncé mardi la candidature au patrimoine mondial de l'Unesco de sa baie, avec en vedette les îles de Lérins et "La Croisette", où se donnent rendez-vous chaque année stars et cinéastes du monde entier.

Outre leur faune et flore exceptionnelles, les îles de Saint-Honorat et Sainte-Marguerite, dites "de Lérins", abritent un fort où aurait été emprisonné "l'homme au Masque de fer" et la plus vieille abbaye cistercienne d'Europe.