Il braque une banque et poste une vidéo de son forfait

Le suspect, Dominyk Antonio Alfonseca, âgé de 23 ans, est entré dans la TowneBank à Virginia Beach autour de 13h40 (heure locale) lundi et a remis au guichetier une note réclamant 150.000 dollars (133.000 euros), a indiqué la police dans un communiqué.

Il a ensuite quitté la banque et a immédiatement posté sur son compte Instagram deux vidéos de l'employé remplissant un sac de billets, ainsi qu'une photo de son forfait, selon le Virginian-Pilot.

Le jeune homme a été arrêté 22 minutes plus tard et inculpé de vol qualifié. Il clame toutefois son innocence et considère qu'il n'a rien volé, dans la mesure où il a demandé l'argent poliment en disant "s'il vous plaît".