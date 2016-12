Un diamant parfait adjugé à 22,1 millions de dollars à New York

NEW YORK (Reuters) - Un diamant de 100 carats a été adjugé mardi à New York pour la somme de 22,1 millions de dollars (20,6 millions d'euros), annonce la maison Sotheby's.

"Sa couleur est plus blanche que le blanc, il ne comporte aucun défaut et il est si transparent que je ne peux le comparer qu'à de l'eau", a déclaré Gary Schuler, directeur de la joaillerie de Sotheby's à New York.