Des fossiles de crocodiles géants découverts en Amazonie

Pas moins de sept espèces de crocodiliens, certains mesurant plus de huit mètres, cohabitaient alors dans une région du bassin correspondant à une partie de l'actuel Pérou, ont révélé mardi des scientifiques.

La présence d'autant d'espèces de crocodiles au même moment et au même endroit n'a pas d'équivalent dans l'histoire de notre planète.

Cette cohabitation a été rendue possible parce que la nourriture était abondante et que chaque espèce avait un régime spécifique, ont expliqué les scientifiques.

L'un des plus étranges de ces crocodiliens était le Gnatusuchus pebasensis, un caïman long de 1,6 mètre. Son museau en forme de pelle lui permettait de fouir la vase pour y dénicher des mollusques, son mets favori.

Le plus effrayant de la bande était le Purussaurus neivensis. Doté de mâchoires puissantes et de crocs acérés, il pouvait mesurer plus de huit mètres.