Cameron Diaz à l'honneur aux Razzies, les "anti-Oscars"

LOS ANGELES (Reuters) - L'actrice américaine Cameron Diaz a été distinguée samedi lors de la soirée des Razzies Awards, qui récompensent les plus mauvais films de l'année, pour sa prestation dans deux comédies sorties en 2014: "Triple Alliance" et "Sex Tape".

Les films d'action semblent avoir retenu l'attention des 811 jurés des Razzies, puisque la prestation de Megan Fox dans le dernier opus de la série des Tortues Ninja ("Ninja Turtles"), lui a valu d'être consacrée plus mauvaise actrice dans un second rôle.

Le grand gagnant de la soirée, "Saving Christmas", qui n'est pas encore sorti en France, s'est imposé dans quatre des six catégories où il était en lice: plus mauvais film, plus mauvais acteur (pour Kirk Cameron, ancienne star de la série "Quoi de neuf, Docteur?"), plus mauvais scénario mais aussi duo le plus nul porté à l'écran cette année (un trophée revenant à Kirk Cameron et à son ego).