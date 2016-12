Une Cadillac de Buffett vendue 122.500 dollars aux enchères

(Reuters) - Une Cadillac appartenant à l'investisseur américain Warren Buffett a atteint jeudi 122.500 dollars (107.800 euros), soit plus de dix fois sa valeur marchande, lors d'une vente aux enchères au profit d'un organisme de bienfaisance.

Le produit de la vente sera reversé à Girls Inc, organisme basé à Omaha, dans le Nebraska, tout comme Berkshire Hathaway, la société d'investissement du milliardaire.

Girls Inc, dont Michelle Obama est la présidente honoraire, agit au Canada et aux Etats-Unis en faveur des jeunes filles dans les domaines de l'éducation et des loisirs.