Des distributeurs de marijuana dans l'Etat de Washington

"Il s'agit d'adapter un modèle économique qui s'est révélé viable au cours du siècle dernier et de le faire entrer dans le XXIe siècle", a déclaré Stephen Shearin, président de la compagnie American Green qui commercialise ces machines baptisées ZaZZZ.

Cinq distributeurs de ce type sont en cours d'installation dans des dispensaires de Seattle et dans le reste de l'Etat, mais réservés à l'usage médical de la marijuana. Leur utilisation est soumise à un contrôle préalable par un employé du dispensaire de l'autorisation de consommation médicale de l'acheteur.

Si de telles machines devaient être installées dans des lieux de vente de marijuana à usage récréatif, elles devraient être montées, en vertu des lois en vigueur dans l'Etat, derrière le comptoir et utilisées par un vendeur, et non par l'acheteur.