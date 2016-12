Une truffe blanche géante vendue 61.250 dollars

NEW YORK (Reuters) - Une truffe blanche d'origine italienne, présentée comme la plus grosse jamais découverte, a été vendue 61.250 dollars (49.853 euros) aux enchères samedi à New York, a annoncé Sotheby's.

Les truffes blanches, parmi les produits les plus délicats et les plus chers au monde, ne se récoltent que dans certaines régions d'Italie entre octobre et décembre.