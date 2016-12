La mort de Richard III racontée par la science

Leur analyse de la dépouille du dernier roi d'Angleterre mort sur un champ de bataille, le 22 août 1485, suggère que Richard III a été attaqué par un ou plusieurs adversaires et que neuf des onze coups clairement infligés pendant le combat ont visé son crâne. Une blessure au pelvis pourrait également avoir été fatale.

Ces conclusions sont cohérentes avec les récits de la bataille livrés à l'époque et l'examen confirme également l'hypothèse selon laquelle le dernier roi de la maison d'York ne portait pas de heaume et qu'il était protégé par une armure sur les bras et les mains.