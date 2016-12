Record d'audience et déluge de commentaires pour Sharknado 2

Dans un communiqué diffusé jeudi soir, la chaîne câblée Syfy, filiale de Comcast, précise que la diffusion de "Sharknado 2: The Second One" lui a permis d'établir la meilleure audience de son histoire.

"Sharknado", contraction des mots "shark" (requin) et "tornado" (tornade), repose sur un postulat audacieux: des tornades géantes aspirent des requins au large et les relâchent au-dessus de mégalopoles. Le premier Sharknado se déroulait à Los Angeles, le second à New York.