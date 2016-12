L'agresseur de Brad Pitt devra rester loin des tapis rouges

Vitalii Sediuk, dont la spécialité est de se jeter sur des célébrités sur les tapis rouges, n'a pas contesté les charges de voie de fait et d'activité illégale qui pesaient contre lui. Les accusations d'agression et de perturbation d'un événement culturel ont en revanche été annulées en vertu d'un arrangement.

Le journaliste de 25 ans, qui travaille pour une chaîne de télévision ukrainienne, a été condamné à vingt jours de travaux d'intérêt général et à trois ans de liberté surveillée.

Il a également l'interdiction de s'approcher à moins de 460 mètres de tout événement mondain, incluant les remises de prix et les premières, et devra se tenir à distance de Brad Pitt et de sa compagne Angelina Jolie, a déclaré Rob Wilson, le porte-parole du procureur de Los Angeles.