Arbre dragon et chat-ours dans les dix nouvelles espèces de 2013

par Sharon Begley

NEW YORK (Reuters) - Un drôle d'animal entre chat et ourson aux grands yeux vivant dans la forêt des Andes et un serpent sans yeux vivant dans le noir à plus de 900 mètres sous terre en Croatie figurent parmi les dix nouvelles espèces les plus étonnantes découvertes l'an dernier, ont annoncé jeudi des scientifiques.

Cette liste, constituée chaque année depuis 2008, vise à rappeler que les chercheurs continuent à découvrir de nouvelles espèces. Près de 18.000 ont été identifiées en 2013, s'ajoutant aux deux millions déjà connues de la science.

La liste des dix principales découvertes est établie par un comité international de taxonomistes et d'autres experts, réunis par le College of Environmental Science and Forestry de la State University de New York.

La liste doit être publiée à temps pour l'anniversaire de naissance, le 23 mai, de Carl von Linné (1707-1778), le botaniste suédois considéré comme le fondateur de la taxonomie moderne.

Les scientifiques estiment à dix millions le nombre d'espèces non encore répertoriées, aussi bien des organismes unicellulaires que des mammifères. Leur plus grande crainte est que des milliers d'entre elles ne s'éteignent avant d'avoir pu être identifiées, souligne l'entomologiste Quentin Wheeler, de la State University of New York, dans un communiqué.

HÉROS MÉCONNUS