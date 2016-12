Le jeu vidéo E.T. retrouvé dans une décharge du Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE Nouveau-Mexique (Reuters) - Des centaines de cartouches de "E.T. The Extra-Terrestrial" ("E.T. L'Extraterrestre"), considéré comme l'un des pires jeux vidéo de l'histoire ayant contribué au krach de cette industrie naissante dans les années 1980, ont été retrouvées samedi dans une décharge du Nouveau-Mexique.