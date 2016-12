Le stress du trader, facteur méconnu d'instabilité des marchés?

par Kate et Kelland

LONDRES (Reuters), 25 février - Les marchés financiers pourraient être plus vulnérables au niveau de stress des traders que ce que l'on pensait jusqu'à présent, selon une étude menée par un ancien trader reconverti dans les neurosciences.

Les conclusions des travaux de l'équipe menée par John Coates contredisent l'idée largement répandue dans le monde économique et financier selon laquelle l'appétence des traders pour la prise de risque reste stable, indépendamment de la tendance haussière ou baissière du marché.

Les auteurs de cette étude publiée sur le site internet de la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ont en effet constaté que des taux élevés de cortisol (l'hormone du stress), pouvaient déclencher une aversion au risque.