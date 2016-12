Un maire australien sur la sellette pour son "appel aux moches"

CANBERRA (Reuters) - Plutôt moche et malheureuse en amour? Bienvenue à Mount Isa, ville minière du fin fond de l'Australie!

Les membres du conseil municipal ont rapporté être submergés d'appels téléphoniques - venant d'hommes et de femmes - pour se plaindre des propos de John Molony.

"Je suis un type qui dit les choses. Je respecte les femmes. Si on me dit qu'il y a cinq hommes pour une femme ici, je me dis qu'il est peut-être temps que les femmes solitaires viennent s'installer ici", s'est justifié l'édile.