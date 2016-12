Un logiciel pour bien comprendre son chien

Csaba Molnar et ses collègues de l'université ELTE de Budapest ont testé une application qui distingue les réactions émotives de 14 mudis, des bergers hongrois, dans six situations: lorsque l'animal est seul, lorsqu'il voit un ballon, lorsqu'il se bat, lorsqu'il joue, lorsqu'il rencontre un étranger et lorsqu'il se promène.