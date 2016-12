JO: pour les athlètes, Bachelot et Laporte sont déjà à la noce

"Quand j'ai vu que Raymond Domenech avait demandé la main d'Estelle Denis après la défaite de l'équipe de France (à l'Euro), je me suis dit: 'Mon Dieu ! Pourvu qu'on ait des médailles, sinon Bernard est capable de me demander en mariage'", avait-elle dit.

Reuters a pris Roselyne Bachelot au mot et a demandé à plusieurs athlètes d'envisager une possible idylle entre la ministre de la Santé et son secrétaire d'Etat aux Sports.