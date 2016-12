Central Park vu du ciel à bord d'un ballon géant

NEW YORK (Reuters) - Des balades en ballons gonflés à l'hélium offrant une vue spectaculaire sur Central Park sont proposées au public jusqu'au 22 août pour célébrer le 150e anniversaire de la conception de l'un des parcs les plus célèbres au monde.

L'animation lancée vendredi par le Central Park Conservancy et le service des parcs et loisirs de la ville de New York permettra aux visiteurs de la Big Apple d'admirer le parc à bord d'une nacelle comme s'ils étaient montés au sommet d'un immeuble de 30 étages.