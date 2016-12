Ouverture d'une discothèque écolo aux Pays-Bas

Située à Rotterdam et ouverte depuis le 4 septembre, la discothèque WATT a été conçue dans l'objectif de réduire l'impact environnemental de l'établissement en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre (-30% environ par rapport à un club traditionnel) ainsi que pour la consommation d'eau et la production de déchets (-50%).