Les goûts musicaux, révélateurs de personnalités

LONDRES (Reuters) - Les amateurs de musique classique et de jazz sont créatifs, les fans de pop sont travailleurs et les férus de heavy métal sont des personnes douces et bien dans leur peau.

Telles sont les conclusions du Professeur Adrian North de l'université Heriot-Watt, en Ecosse, qui s'est penché sur les liens entre goûts musicaux et personnalité.

"Les gens s'identifient souvent à travers leurs goûts musicaux, leurs vêtements, leurs bistrots préférés et l'utilisation d'un argot", a déclaré Noth.

"Il n'est pas surprenant que la personnalité soit également liée aux préférences musicales."

Pour réaliser ce que North dit être la plus grande étude jamais réalisée sur les goûts musicaux des individus et leur caractère, les chercheurs ont interrogé 36.518 personnes à travers le monde. Ils ont dû classer par ordre de préférence 104 styles musicaux différents avant d'être soumis à un test de personnalité.

"Depuis des décennies, les chercheurs montraient que les fans de rock et de rap étaient rebelles et que les amateurs d'opéra étaient riches et bien éduqués", a dit North.

"Mais c'est la première fois qu'une étude montre que la personnalité est liée à la manière d'apprécier un vaste éventail de styles musicaux."

L'étude conclut que les fans de jazz et de musique classique ont une bonne estime de soi, mais les premiers sont plus extravertis que les seconds, plus timides.