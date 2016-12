Un étudiant n'a pas la mémoire courte... d'un chimpanzé

Neuf étudiants ainsi que trois jeunes chimpanzés et leurs mères devaient mémoriser la position de chiffres sur un écran d'ordinateur.

Lors des tests plus difficiles, pendant lesquels les chiffres apparaissaient pendant 0,21 secondes sur l'écran, un chimpanzé de 5 ans a eu un taux de réussite de 80%, le double du résultat des étudiants.

"Beaucoup de gens croient naïvement que les humains sont les créatures les plus intelligentes sur cette planète. Je pense que cette recherche montre très clairement qu'ils se trompent", a déclaré Tetsuro Matsuzawa, professeur à l'Institut de recherche sur les primates au sein de l'université.

Mais les humains ne doivent pas désespérer, le test a également trouvé que plus les chimpanzés vieillissaient, plus leur mémoire s'altérait. Les chimpanzés plus âgés ont fait moins bien que les candidats "humains".