Deux poids, deux records

MONTERREY, Mexique (Reuters) - Après avoir été l'homme le plus gros du monde, le Mexicain Manuel Uribe vise désormais le record de l'homme qui a perdu le plus de poids.

Alité depuis six ans, Uribe, qui a pesé jusqu'à plus d'une demi-tonne, suit actuellement un régime alimentaire strict. Depuis mars 2006, il a déjà perdu 235 kilos en se nourrissant de pamplemousses, d'omelettes de blancs d'oeufs, de poisson, de poulet, de légumes et de cacahuètes.