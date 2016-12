Un Australien met le doigt dans l'oeil d'un requin blanc, survit

"D'abord, j'ai cru que c'était un dauphin", a expliqué Cull au journal The Australian, qui publie ses propos lundi. "Je me souviens juste d'avoir été traîné en arrière. J'ai essayé de trouver ses branchies mais j'ai trouvé son oeil et j'ai mis mon doigt dedans. C'est alors qu'il a lâché prise."