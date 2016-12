Dixie le chat retrouve ses propriétaires après neuf ans de fugue

Agé de 15 ans et au pelage roux, Dixie avait disparu en 1999 et ses propriétaires pensaient que leur chatte avait été écrasée par une voiture.

"En 29 ans de bons et loyaux services pour la RSPCA, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi excité et ravi que Mme Delaney", a-t-il témoigné. "Rien n'aurait pu me faire plus plaisir que de rendre Dixie à ses propriétaires."