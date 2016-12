La plus vieille plaisanterie du monde remonte à 1900 avant J.-C

LONDRES (Reuters) - Quand les historiens se mêlent d'histoires drôles : la plus vieille plaisanterie jamais découverte remonte à l'an 1900 avant Jésus-Christ et montre que l'humour scatologique était déjà en vogue chez les Sumériens.

Cette réplique occupe la première place du classement des dix plaisanteries les plus anciennes, publié jeudi par l'Université de Wolverhampton, en Angleterre.

En deuxième place, une histoire drôle datant de 1600 avant notre ère évoque le pharaon Snofru. "Comment divertir un pharaon qui s'ennuie ? Tu fais voguer sur le Nil un bateau ayant pour toute cargaison des jeunes femmes simplement vêtues de filets de pêche et tu presses le pharaon d'aller à la pêche."

Le plus ancien gag britannique remonte au Xe siècle et révèle le côté paillard des Anglo-Saxons : "Qu'est-ce qui pend sur la cuisse d'un homme et aime à pénétrer dans un trou dans lequel il a l'habitude de pénétrer ? Réponse : une clé."