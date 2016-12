Brûler d'amour pour le ballon rond

LONDRES (Reuters) - Des supporters de Rochdale particulièrement motivés se sont donné beaucoup de mal pour sauver un match qui devait opposer mardi leur club de football de League Two (quatrième division anglaise) à Notts County.

Toute la nuit, bravant des températures négatives, ils ont fait brûler du bois et du charbon dans une quarantaine de bidons éparpillés sur la pelouse gelée avec l'espoir d'attendrir la surface pour accueillir la rencontre.

Mais, malgré des demandes désespérées pour davantage de combustible et les efforts non moins désespérés du personnel et des supporters, le match a été reporté. Les feux seront tout de même entretenus pour assurer le maintien du match de samedi contre les Wycombe Wanderers.