Le nez d'un oenologue assuré pour 5 millions d'euros

LONDRES (Reuters) - Les assureurs des Lloyd's de Londres ont assuré pour cinq millions d'euros l'un des plus grands producteurs et gastronome de vin du Bordelais contre la perte de son organe ou de son sens de l'odorat.

Les Lloyd's sont réputés pour leurs polices d'assurance destinées aux grandes entreprises mais aussi pour avoir innové dans le monde du showbusiness en assurant notamment les jambes de Fred Astaire et les mains du guitariste des Rolling Stones, Keith Richards.

Les Lloyd's ont annoncé mardi qu'Ilja Gort, propriétaire néerlandais du Château de la Garde, dans le Bordelais, et fabricant des vins "Tulipe Wines", estimait que son nez l'aidait à faire la différence entre plusieurs millions de senteurs différentes et qu'il lui était essentiel pour garantir la qualité de ses vins.

"Le nez et l'odorat d'un viticulteur sont aussi importants que les doigts d'un chef", a déclaré Jonathan Thomas, assureur chez Watkins Syndicate, cosignataire de la police d'assurance et pour l'élaboration de laquelle les Lloyd's ont travaillé avec Allianz Nederland et Benfield, courtier britannique en réassurance.