A Lodève, un candidat invente la machine à serrer les mains

"Les week-ends, par exemple, j'installe mon mannequin automatique sur les marchés et, croyez moi, ça marche fort", a expliqué à Reuters ce candidat atypique, ébéniste et admirateur de la tentative politique de Coluche dans les années 1980.

"Coluche ne se prenait pas au sérieux mais il a essayé de faire avancer les choses. Et il a fait bouger des lignes : regardez les Restos du coeur. J'essaie aussi de faire bouger ma ville à la faveur des élections", ajoute Pierre Guiraud.

"Je n'ai eu aucune difficulté à trouver mes 29 colistiers. Et nous avons un programme tout à fait concret et réaliste", indique Pierre Guiraud, qui se présente face au maire sortant UMP, Robert Lecou et à une conseillère régionale PS Marie-Christine Bousquet.