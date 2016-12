Une ville envisage une prime à la minceur pour la police

"Il y a effectivement des policiers qui sont gros. Nous les avons encouragés pendant un temps à perdre du poids, à être plus agiles, à faire du sport", a-t-il expliqué.

L'obésité est devenu un enjeu sanitaire de taille au Mexique, où le diabète tue plus que n'importe quelle autre maladie et où les boissons sucrées et les hamburgers occupent une bonne place dans l'alimentation.