Erdogan conseille aux Turques d'avoir au moins trois enfants

La Turquie compte environ 71 millions d'habitants, selon le dernier recensement, et la population croît d'un million de personnes par an.

Mais les foyers à un ou deux enfants deviennent plus fréquents dans les régions de l'ouest du pays, les plus favorisées. Les familles nombreuses sont la norme en revanche dans l'est du pays, majoritairement kurde et pauvre.